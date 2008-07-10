У Києві в неділю до +34°

Завтра в Україні у західних, більшості південних областей та в Криму мінлива хмарність, без істотних опадів.

На решті території хмарна погода з проясненнями, дощі, вночі у східних, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях місцями сильні дощі, грози, подекуди град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°, в західних областях місцями 7-9°; вдень 21-26°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 17-22°; в Карпатах вночі 5-8°, вдень 12-17°.

12-13 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 12 липня у східних областях короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 27-32°, 13 липня на Правобережжі до 34°, 12 липня у східній частині 24-29°; у Карпатах вночі 12 липня 7-12°, 13 липня 11-16°; вдень 18-23°.

14-15 липня утримається суха спекотна погода з температурою вночі 14-20°, вдень 28-34°; лише в західних областях місцями пройдуть грозові дощі, 15 липня дещо знизиться денна температура.

У Києві у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

По області - хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

12-13 липня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 12 липня 27-32°, 13 липня 30-34°.

14- 15 липня утримається суха та спекотна погода.