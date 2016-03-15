Невідомі у камуфляжній формі штурмували будівлю фінкомітету Ради (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Євген Будерацький.

Як повідомляє "Українська правда", Будерацкий пояснив, що представників цієї організації не пускали всередину,через що вони розбили двері і вікна і потрапили всередину силою.

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За словами журналіста, причиною візиту став намір домогтися ухвалення законопроектів про реструктуризацію валютних іпотечних кредитів. Зараз ці документи знаходяться на розгляді саме цього комітету.

Будерацький додав, що вийшов член комітету та представник президента в Раді Степан Кубів. Після розмови з ним члени "Фінмайдану" пішли.

Зараз на тему реструктуризації валютних іпотечних кредитів зареєстровано два законопроекти - 4004, запропонований Кабміном і альтернативний 4004-1 авторства депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула і від "Народного фронту" Дениса Дзензерського. За словами Будерацького, члени "Фінмайдану" наполягають на прийнятті саме другого документа.