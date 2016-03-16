Після тривалої відпустки Шокін вийшов на роботу

Цю інформацію УНІАН підтвердив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Дійсно, сьогодні Віктор Миколайович Шоків вийшов після відпустки на роботу і приступив до виконання своїх обов’язків. Він проводить наради, надає настанови, адже питань накопичилося багато і їх треба вирішувати. Перебуває він у доброму настрої. Прокуратура - орган серйозний, треба працювати", - сказав Куценко.

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Як повідомлялося, генпрокурор Шокін перебував у відпустці з 15 лютого.

16 лютого президент України Петро

Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

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У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.