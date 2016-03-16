Після тривалої відпустки Шокін вийшов на роботу

13:42, 16 березня 2016
Суспільство
860 0

Генеральний прокурор України Віктор Шокін сьогодні вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх службових обов’язків.

Фото УНИАН

Цю інформацію УНІАН підтвердив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко.

"Дійсно, сьогодні Віктор Миколайович Шоків вийшов після відпустки на роботу і приступив до виконання своїх обов’язків. Він проводить наради, надає настанови, адже питань накопичилося багато і їх треба вирішувати. Перебуває він у доброму настрої. Прокуратура - орган серйозний, треба працювати", - сказав Куценко.

Читайте такожСлухання по суті справи п’ятьох екс-беркутівців розпочнеться наприкінці квітня - прокурор

Як повідомлялося, генпрокурор Шокін перебував у відпустці з 15 лютого.

16 лютого президент України Петро

Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.

Читайте такожСакварелідзе назвав справу "діамантових" прокурорів внутрішнім Майданом у ГПУ

У Верховній Раді зареєстровано внесений проект постанови про надання згоди на звільнення його з посади генпрокурора (№ 4122).

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що питання про звільнення Шокіна парламент має розглянути цього пленарного тижня.

Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter