У "ДНР" почали видавати "паспорти", перший дістався ватажку бойовиків Захарченку (фото)

Про це повідомив один із сайтів бойовиків.

При цьому сам ватажок "ДНР" Захарченко назвав це "історичним днем".

"Друзі, цей історичний день настав... І сьогодні я оголошую про початок видачі паспортів "ДНР", - заявив він.

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Потім почалося вручення "документів" жителям, які досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, раніше в "республіці" повідомляли, що видача "паспортів" не буде здійснюватися людям, які не підтримують угруповання "ДНР".