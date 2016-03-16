У "ДНР" почали видавати "паспорти", перший дістався ватажку бойовиків Захарченку (фото)
14:29, 16 березня 2016Суспільство
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У "ДНР" почали видавати населенню так звані паспорти, перший з них дістався ватажку самопроголошеної "республіки" Олександру Захарченку.
У "ДНР" почали видавати "паспорти" / dan-news.info
Про це повідомив один із сайтів бойовиків.
При цьому сам ватажок "ДНР" Захарченко назвав це "історичним днем".
"Друзі, цей історичний день настав... І сьогодні я оголошую про початок видачі паспортів "ДНР", - заявив він.
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Потім почалося вручення "документів" жителям, які досягли 16-річного віку.
Нагадаємо, раніше в "республіці" повідомляли, що видача "паспортів" не буде здійснюватися людям, які не підтримують угруповання "ДНР".
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