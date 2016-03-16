Завтра синоптики знову обіцяють українцям дощі з мокрим снігом

17 березня атмосферний фронт принесе на північ і схід України вологу погоду, дощ, місцями мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається, пише Opogode.ua.

Холодна повітряна маса арктичного походження утримається в Україні. Вночі температура повітря становитиме від 3 тепла до 5 градусів морозу, вдень +3+8 градусів.

У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У північних областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

Читайте такожТепла зима: у Києві метеорологи зафіксували 31 температурний рекорд

У центральній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У східних областях очікується дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 2-7 градусів тепла.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-4 градуса тепла, вдень 3-8, на півдні Одеської області до 10 градусів тепла.

У Києві 17 березня пройдуть дощі. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 4-6 градусів тепла.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12, місцями 15-20 м/с.