Час реформувати торгово-економічні місії України за кордоном

Україна має намір реформувати свої торгово-економічні місії за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН на прес-конференції.

“Ми проводитимемо реформування торгово-економічних місій. Вони великою мірою не відповідають тим прагненням, які повинна мати Україна”, - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він зазначив, що на сьогоднішній день торгово-економічні місії перебувають при Посольствах України у відповідних країнах. “Я особисто їх бачу як окремі організації, які б займалися торгово-економічними питаннями, а не питаннями, пов`язаними з дипломатичною місією”, - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що, на його думку, найвдалішим прикладом для України є діяльність Бюро делегата німецької економіки, яке є організацією, що займається суто економічними питаннями.