Танки в Києві можуть провалити Майдан

Екс-глава Міноборони України Анатолій Гриценко виступив проти проведення параду військової техніки на Хрещатику на День Незалежності: "В Україні немає критичної маси нової техніки, яку потрібно показати, немає зовнішньої військової загрози, коли потрібно продемонструвати свої військові м`язи, а 70 млн. грн, які плануються витратити на парад, зашкодять здійсненню планів щодо бойової підготовки". Гриценко також підтвердив побоювання багатьох, що асфальт на Майдані Незалежності, під яким знаходиться магазин "Глобус" і метро, може не витримати техніку вагою 36-39 тонн на металевих гусеницях, і звалиться прямо на людей. Про проведення такого потужного параду з танками і літаками заявляв, нагадаємо, нинішній міністр оборони Юрій Єхануров.

"Кожен танк важить 40 тонн. Нам не можна так ризикувати, - розповів "Сегодня" прес-секретар Гриценка Андрій Лисенко. - Своєю заявою Гриценко намагається попередити про те, наскільки важкими можуть бути наслідки".

А ось в Міноборони вважають, що побоювання марні. "Після параду в 2001 році на асфальті залишилися тільки маленькі подряпини, оскільки на всю військову техніку одягаються гумові насадки. А ці гроші, витрачені на підготовку, не викидаються на вітер. Адже потім вся ця техніка, відремонтована і пофарбована, повернеться в частини", - сказав начальник відділу управління прес-служби МО Костянтин Саділов. Також за словами Саділова, ці гроші компенсуються обличчями у захваті і позитивними емоціями українців, які приходять на парад: "Ветерани повинні знати, що про них пам`ятають, а люди повинні бачити, що ми в змозі їх захистити".

Попереду киян чекає 5-6 репетицій. Генеральна пройде вночі 22 серпня на Хрещатику, повідомляє газета.