На мітингу у Севастополі окупанти розповіли, завдяки чому ЗС Росії зайняли Крим

Як повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", мітинг не був численним, всього на площі зібралися кілька сотень людей, в основному, члени політичних партій та проросійської громадської організації «За Севастополь».

Так званий голова уряду Севастополя Сергій Меняйло у своїй короткій промові зазначив, що «Крим зайняли завдяки злагодженій взаємодії російських військових, козаків і місцевих патріотів».

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.