На мітингу у Севастополі окупанти розповіли, завдяки чому ЗС Росії зайняли Крим

12:42, 18 березня 2016
Суспільство
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В окупованому Севастополі 18 березня на центральній площі Нахімова, пройшов мітинг, присвячений другій річниці окупації Криму.

REUTERS

Як повідомляє кореспондент "Крим.Реалії", мітинг не був численним, всього на площі зібралися кілька сотень людей, в основному, члени політичних партій та проросійської громадської організації «За Севастополь».

Так званий голова уряду Севастополя Сергій Меняйло у своїй короткій промові зазначив, що «Крим зайняли завдяки злагодженій взаємодії російських військових, козаків і місцевих патріотів».

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

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