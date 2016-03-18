У Путіна заявили, що ніякого "списку Савченко" немає
13:42, 18 березня 2016Суспільство
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У Кремлі вважають, що «санкційного "списку Савченко» не існує.
REUTERS
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
«Ніякого списку Савченко немає, давайте з цього виходити», - сказав він.
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Тому, на його думку, «годі й говорити на цей рахунок, поки немає предмету для якихось коментарів».
Як повідомляв УНІАН, Порошенко вчора в Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.
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За повідомленням ЗМІ, в санкційний "Список Савченко" увійшли 44 росіянина і 2 українців.
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