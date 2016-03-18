У Путіна заявили, що ніякого "списку Савченко" немає

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Ніякого списку Савченко немає, давайте з цього виходити», - сказав він.

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Тому, на його думку, «годі й говорити на цей рахунок, поки немає предмету для якихось коментарів».

Як повідомляв УНІАН, Порошенко вчора в Брюсселі передав Шульцу санкційні пропозиції України проти осіб, які фабрикували справу проти Савченко.

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За повідомленням ЗМІ, в санкційний "Список Савченко" увійшли 44 росіянина і 2 українців.