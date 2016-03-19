У Львові молодики у балаклавах блокують готель, де проходить конференція ЛГБТ-спільноти (фото)
У Львові більше сотні молодиків у балаклавах зібралися біля готелю “Дністер”, який розташований в центральній частині міста, де проходить конференція представників ЛГБТ-спільноти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції у Львівській області, сьогодні представники та організатори пішохідного квесту ЛГБТ-спільноти, що мав відбутися сьогодні у Львові, зібралися у конференц-залі готелі.
Близько 13.00 до центрального входу готелю підійшло більше сотні чоловіків спортивної статури з балаклавами на обличчях. Вони розташувалися біля входу, очікуючи на завершення заходу ЛГБТ-спільноти.
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Щоб перешкодити можливим провокаціям та хуліганським діям, на місце прибула значна кількість працівників патрульної та національної поліції і бійців Нацгвардії.
Наразі з чоловіками в балаклавах, які не представляються і не висувають свої вимоги, проводиться роз'яснювальна робота.
На даний час публічних порушень громадського порядку не зафіксовано.
До готелю під'їхали автобуси з силовиками. pic.twitter.com/33Qya1KLG0— Громадське.Львів (@hromadskelviv) March 19, 2016
На місце прибув в.о. начальника ГУ Національної поліції Дмитро Загарія. Поступила інформація про замінування готелю. pic.twitter.com/Opr3nWuzdc— Громадське.Львів (@hromadskelviv) March 19, 2016
Як повідомляв УНІАН, Львівський окружний адміністративний суд заборонив проведення 19 березня акцій на площі перед Оперним театром.