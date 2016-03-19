У Львові молодики у балаклавах блокують готель, де проходить конференція ЛГБТ-спільноти (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної поліції у Львівській області, сьогодні представники та організатори пішохідного квесту ЛГБТ-спільноти, що мав відбутися сьогодні у Львові, зібралися у конференц-залі готелі.

Близько 13.00 до центрального входу готелю підійшло більше сотні чоловіків спортивної статури з балаклавами на обличчях. Вони розташувалися біля входу, очікуючи на завершення заходу ЛГБТ-спільноти.

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Щоб перешкодити можливим провокаціям та хуліганським діям, на місце прибула значна кількість працівників патрульної та національної поліції і бійців Нацгвардії.

Наразі з чоловіками в балаклавах, які не представляються і не висувають свої вимоги, проводиться роз'яснювальна робота.

На даний час публічних порушень громадського порядку не зафіксовано.

На місце прибув в.о. начальника ГУ Національної поліції Дмитро Загарія. Поступила інформація про замінування готелю. pic.twitter.com/Opr3nWuzdc — Громадське.Львів (@hromadskelviv) March 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, Львівський окружний адміністративний суд заборонив проведення 19 березня акцій на площі перед Оперним театром.