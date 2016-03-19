У Львові суд заборонив проведення ЛГБТ-квесту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 18 березня Львівська міська рада подала позов у Львівський окружний адміністративний суд про заборону проведення 19 березня на проспекті Свободи перед Оперним театром будь-яких акцій, у зв'язку з заходами безпеки, через подання заявок від різних організацій.

Міська рада отримала заявки від різних організацій, про проведення заходів в одному місці і в однаковий час. Також був лист від керівника Національної поліції з клопотанням про звернення до суду.

"Ми отримали заявку про проведення акції на проспекті Свободи 19 березня. Одночасно ми отримали заявку від громадської організації «Сокіл» про проведення заходу в тому ж місці в той самий час та лист від Головного управління Національної поліції. Відповідно, ми підготували позов про заборону в цьому місці проведення будь-яких акцій. У лютому громадська організація «Інсайт» звернулася з листом про проведення у Львові Фестивалю рівності. 17 березня ми отримали заявку вже на проведення акції у формі масового заходу. Ні одне, ні інше погоджувати не потрібно, тому що в нас є Конституція України, яка каже про те, що свобода на вираження своїх переконань є непорушною, обмежується виключно судом виключно в тих випадках, коли це може нести загрозу безпеці. У даному випадку є дві організації, які не мають однакових статутних завдань, і лист, підписаний керівником Національної поліції, з клопотанням про звернення до суду", - зазначила начальник юридичного управління Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

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Як зазначили у міській раді, громадська організація «Інсайт» подала заявку на проведення мирної публічної акції «Фестиваль рівності», спрямованої на привернення уваги громадськості до проблем, пов’язаних з будь-якими формами дискримінації.

Львівська обласна молодіжна громадська організація «Сокіл» подала заявку на проведення акції на підтримку здорового майбутнього української молоді – традиційних сімейних цінностей та культивування українських сімейних традицій.

Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада вважає недоцільним проведення в місті пішохідного ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори ”Фестивалю рівності”.

Крім того, прес-служба Львівської міської організації ВО «Свобода» поширила заяву, в якій однозначно засуджує наміри організації «Insight LGBTQ» провести у Львові 19-20 березня «Фестиваль рівності» і вимагає від влади заборонити заходи фестивалю.

У свою чергу організатор фестивалю - громадська організація «Інсайт» на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила офіційне звернення щодо спроб зірвати проведення “Фестивалю рівності: Львів - 2016”.

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"25 лютого на адресу Львівської міської ради ми надіслали лист, адресований міському голові Андрію Садовому з проханням надати офіційну підтримку фестивалю, а також прийняти участь у офіційному відкритті фестивалю з вітальним словом. Попри те, що цей лист був отриманий 29 лютого, ми досі не отримали жодної відповіді. 15 березня адміністрація культурного простору «Музей ідей» повідомила нам про відмову у наданні приміщення для проведення «Фестивалю рівності» у зв’язку із погрозами фізичною розправою та псуванням майна, які стали надходити адміністрації культурного простору, а також у зв’язку із відсутністю підтримки від міського голови", - зазначається у тексті звернення.