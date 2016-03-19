Адвокати Савченко заявляють, що Медведчук дискредитує їх за вказівкою Кремля

Адвокати незаконно утримуваної в РФ української льотчиці Надії Савченко заявляють, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук намагається дискредитувати їх за вказівкою з Москви. Про це Марк Фейгін і Микола Полозов написали в своїх Facebook.

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"Медведчук за прямою вказівкою Кремля "мочить" з трійці адвокатів саме Фейгіна та Полозова, це має свої пояснення, але з етичних і корпоративних міркувань поділитися з вами цим до кінця процесу я не можу", - написав Фейгін.

"Немає жодних сумнівів, що всі ці стрибки і кривляння Віктора Медведчука на сторінках видань і в соціальних мережах на адресу адвокатів Савченко Марка Фейгіна та Миколи Полозова - не його особиста ініціатива, а доручення старших товаришів. Мовляв, Савченко так і так видавати, але ніяких героїв у цій історії не має бути", - додав Полозов.

Крім того, Фейгін згадав заяву Віктора Медведчука, який стверджував, що "Фейгін обіцяє вийти з процесу, якщо звільненням їх підопічною займуся я, а його напарник Полозов погрожує включити мене в список Савченко".

Також адвокат пригадав, як російські пранкери "Вован" і "Лексус" намагалися його розіграти. За словами Фейгіна, він уже "подав заяву на них обох".

Відзначимо, в лютому Віктор Медведчук заявляв, що адвокати Савченко займаються "політичним самопіаром", а політичного рішення щодо її звільнення або обмін не існує.