Розпочинається етнофестиваль "Шешори Подільські"

Цього року на шостому міжнародному фестивалі етнічної музики та лендарту "Шешори Подільські-2008", який удруге відбудеться у с. Воробіївка Немирівського району Вінницької області 12-14 липня очікуються близько 15 тисяч відвідувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції щодо підготовки та проведення фестивалю на Вінниччині повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА і організатори фестивалю.

За словами організаторів, цього року у фестивалі братимуть участь музиканти з України, Грузії, Росії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Великобританії, Швеції, Німеччини, Франції. На відвідувачів фестивалю чекає автентичний фольклор і world-music, галерея просто неба, численні майстерні, нічні перформанси, а також перегляд документальних стрічок, знайомство з різноманітними музичними інструментами, джем-сейшни в юрті, яка буде встановлена на одній з фестивальних галявин, та багато інших подій.

Традиційно відбудеться ярмарок ремесел.

Потрапити на фестиваль можна не лише традиційним способом, але й, наприклад, на велосипеді – для цього організований спеціальний велотур.

Організатори також повідомили, що основним місцем поселення фестивальної публіки буде наметове містечко. Воно забезпечене дровами й питною водою, обладнане душовими кабінами і туалетами, охороняється.

Водночас організатори зазначають, що намети відвідувачам краще мати власні. Проте для тих, хто не матиме намету, спальника чи каремата, буде можливість їх орендувати. Також буде можливість поселитися в хатах жителів Воробіївки чи готелях Немирова (18 км від місця подій).

Поруч із фестивальною зоною працюватимуть виїзні кафе та їдальні, на території фестивалю буде польова кухня і чайна. Для бажаючих самостійно готувати їжу в наметовому містечку передбачені місця для вогнищ і заготовлені дрова. Тарілки та горнятка бажано взяти з собою, щоб не забруднювати довкілля одноразовим посудом, просять організатори фестивалю.

Крім того, Л.СПІРІДОНОВА зазначила, що організатори зроблять все, щоб максимально знизити продаж алкогольних напоїв на території містечка, де відбуватиметься фестиваль.

Основним співорганізатором фестивалю є Вінницька обласна держадміністрація. На сесії обласної ради було ухвалене рішення про виділення 300 тис. грн. для проведення "Подільських Шешор-2008". Ці кошти були перераховані на рахунок сільської ради с. Воробіївки.

Згідно з підписаним Меморандумом обласна адміністрація взяла на себе зобов’язання щодо вирішення основних організаційних питань – забезпечення охороною, питною водою, санітарно-гігієнічними нормами, а також відповідним харчуванням тих відвідувачів, які прийматимуть участь у фестивалі.

Як повідомляв УНІАН, п’ятий Міжнародний фестиваль етнічної музики та лендарту "Шешори`2007 - Подільські" також проходив 12-14 липня на Вінниччині.