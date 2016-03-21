У Росії довіра до Путіна за рік впала на 10% - опитування

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на дослідження "Левада-центру".

Респондентам ставили запитання "Якими словами ви могли б позначити своє ставлення до Володимира Путіна?". У березні цього року "симпатією" своє ставлення назвали 30% опитаних проти 37% роком раніше.

Крім того, за останній рік зменшилася кількість росіян, які довіряють президенту. "Повністю довіряють" президенту РФ 21% росіян, "швидше довіряють" — 52%, "швидше не довіряють" — 14%. Відповідні цифри минулого року— 26%, 57%, 14%.

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Таким чином, кількість тих, хто довіряє, в сумі знизилася на 10%. "Нічого поганого" про президента РФ не можуть сказати 30%. Кількість людей, які ставляться до російського президента із "захопленням", знизилася з 10% до 8%.

Проте кількість людей з "нейтральним або байдужим" ставленням до Путіна збільшилася з 10% до 15%. "Настороженим і вичікувальним" назвали своє ставлення 8% опитаних, роком раніше так висловлювалися 5% росіян.

Так, у березні 2015 року соціологи відзначали найвищий показник симпатій і довіри.