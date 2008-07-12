У Запорізькій області живцем згоріли троє людей

Вчора о 10.35 у с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, об 11.15 підрозділами Державної пожежної охорони в складі двох відділень пожежу було ліквідовано. Попередня причина пожежі - необережність при палінні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Запорізької області.