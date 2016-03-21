У ГПУ працюють над кількома версіями зникнення адвоката одного з ГРУшників

У слідства є декілька версій зникнення адвоката російського диверсанта Олександра Александрова Юрія Грабовського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

При цьому, за його словами, найбільше доказів зібрано щодо інсценування викрадення адвоката.

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Як розповів Матіос, “5 березня Грабовський у приватних справах виїхав до Одеси, де відпочивав в одному з ресторанів зі своїми недавніми знайомими. Їм він повідомив, що вимушений піти на небажану зустріч. Сказав, що невдовзі повернеться. Після цього він пішов на зустріч і не повернувся. Мобільний телефон його був вимкнений”ю

За словами прокурора, слідство встановило, де було зроблено останнє фото Грабовського, - це квартира, в якій уже проведено обшук.

Як повідомив Матіос, було встановлено та опізнано особу, яка 5 березня зняла всі гроші, що були за лімітом на банківській картці Грабовського. Ця людина та її спільники силою доставили Грабовського до Києва, де забрали з його сейфа на його робочому місці велику суму грошей.

Крім того, Матіос зазначив, що затримано особу, яка за грошову винагороду їздила в Єгипет і публікувала звідти на сторінці Грабовського в соцмережі фото від його імені. “Ця особа виїхала в Єгипет та від імені Грабовського і за вказівками, які йому надавали інші люди, за допомогою мобільного телефона Грабовського завантажувала фотографії і робила дописи від імені Грабовського”, - сказав він.

Також слідство встановило, що саме ця особа зняла гроші з картки Грабовського в Одесі.

Як сказав Матіос, цей підозрюваний за рішенням Печерського райсуду Києва заарештований і дає покази.

Окрім того, він повідомив, що до зникнення Грабовського причетна група людей з досить широкою географією походження. “Ми можемо говорити про заздалегідь сплановану ситуацію, коли Грабовський виїхав в Одесу добровільно, де зник. Віднайдено його громадянський і закордонний паспорти, тому не можна говорити, що він виїхав за кордон. Ми сподіваємось на те, що він живий. Географія осіб, які причетні до його зникнення, є досить широкою. Це Київська область, це Полтавщина, Західна Україна”, - сказав Матіос.

Він повідомив, останнім, хто бачив Грабовського, є помічник його колеги - адвоката Оксани Соколовської, проте ця людина не хоче співпрацювати зі слідством, брати участь у слідчих діях. “Останнім, хто бачив Грабовського і може надати покази, є один з помічників Соколовської, але він ні вчора, ні сьогодні не з'явився на слідчі дії, пославшись на неможливість прибути на них”, - заявив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських диверсантів - капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Александрова. 10 лютого цього року суд продовжив їхній арешт до 9 квітня.

10 березня стало відомо про зникнення Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

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На сторінці Грабовського у Facebook 9 березня з'явився запис, в якому він зазначив, що не з власної волі виїхав з України. Однак колеги адвоката заявили, що така поведінка не властива для Грабовського.

20 березня Матіос в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що в аеропорту «Одеса» затримано одного з підозрюваних у викраденні Грабовського. За його словами, затриманий – громадянин України - зізнався в тому, що до викрадення Грабовського причетні спецслужби РФ. «Цю операцію спланували колишні українці, а також спецслужби Російської Федерації для створення картинки для Russia Today, саме під час заключної стадії судового розгляду щодо ГРУшников – громадян і військовослужбовців Російської Федерації», – сказав Матіос. Матіос акцентував, що на спецоперацію з викрадення адвоката російська сторона направила «десятки тисяч доларів», в тому числі, на забезпечення зловмисників підробленими документами.