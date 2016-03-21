Адвокат Соколовська заперечує відмову її помічника співпрацювати зі слідством щодо зникнення Грабовського

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в перерві судового засідання у справі Єрофєєва та Александрова.

“Жодної повістки, телефонного дзвінка до сьогоднішнього ранку мій помічник не отримував. Він дійсно бачив, як Юрій Грабовський 6 березня зайшов у свій офіс та вийшов з нього з невідомим, але при цьому мого помічника ніхто не викликав на допит. І лише сьогодні йому зателефонувала особа, яка назвалася старшим слідчим з особливо важливих справ Головної військової прокуратури, і мій помічник, скоріш за все, сьогодні увечері піде на цей допит”, - сказала Соколовська і додала, що він піде з адвокатом.

Читайте такожВ Одесі затримано підозрюваного у викраденні адвоката Грабовського - Матіос

Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.

Сьогодні, 21 березня, Матіос заявив, що останнім, хто бачив Грабовського, є помічник його колеги - адвоката Соколовської, проте ця людина не хоче співпрацювати зі слідством, брати участь у слідчих діях.