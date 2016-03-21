Адвокат Соколовська заперечує відмову її помічника співпрацювати зі слідством щодо зникнення Грабовського
Адвокат російського спецпризначенця Євгена Єрофеєва Оксана Соколовська заперечує заяву головного військового прокурора Анатолія Матіоса про те, що її помічник не хоче співпрацювати зі слідством у справі розшуку зниклого адвоката іншого російського військового Олександра Александрова Юрія Грабовського.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам в перерві судового засідання у справі Єрофєєва та Александрова.
“Жодної повістки, телефонного дзвінка до сьогоднішнього ранку мій помічник не отримував. Він дійсно бачив, як Юрій Грабовський 6 березня зайшов у свій офіс та вийшов з нього з невідомим, але при цьому мого помічника ніхто не викликав на допит. І лише сьогодні йому зателефонувала особа, яка назвалася старшим слідчим з особливо важливих справ Головної військової прокуратури, і мій помічник, скоріш за все, сьогодні увечері піде на цей допит”, - сказала Соколовська і додала, що він піде з адвокатом.
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Як повідомляв УНІАН, 10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Національна асоціація адвокатів України заявила, що з Грабовським немає жодного зв'язку з 7 березня.
Сьогодні, 21 березня, Матіос заявив, що останнім, хто бачив Грабовського, є помічник його колеги - адвоката Соколовської, проте ця людина не хоче співпрацювати зі слідством, брати участь у слідчих діях.