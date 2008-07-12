За два тижні на хабарях піймали 99 даішників

За два тижні виявлено 99 фактів отримання хабарів співробітниками Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, починаючи з 28 червня було проведено 174 таємні перевірки несення служби співробітниками Державтоінспекції. Найбільше фактів отримання «винагороди» зафіксовано у Миколаївській і Закарпатській областях.

За результатами цього контролю було звільнено з посад 24 працівники ДАІ, понижено у посаді – 13, переведено до інших служб – 42.

Разом з тим, цього року було виявлено 865 фактів дачі хабарів співробітникам ДАІ, з яких у 332 випадках сума сягала понад 100 грн. Порушено 41 кримінальну справу.