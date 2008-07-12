Ціни на продовольство будуть високими до 2012 року

Ціни на продовольство залишаться вище за рівня 2004 року щонайменше до 2012 року, вартість енергоносіїв також залишиться високою і волатильною, вважає президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК.

Він повторив, що оскільки ціни на продукти харчування і енергію знаходяться в "небезпечній зоні", необхідно зібрати 10 млрд. дол., щоб надати грошову і продовольчу допомоги найбіднішим країнам, передає «Рейтер».

Раніше на цьому тижні лідери країн "Великої вісімки" дійшли угоди про необхідність рішення проблеми світової інфляції.

"Я гадаю, що заява про продовольчу безпеку - це хороша заява, але перевірити це можна тільки діями, - сказав Р.ЗЕЛЛІК. - Під час зустрічі я прагнув підкреслити те, що ми в небезпечній зоні високих цін на продукти харчування і паливо, і що існує величезна потреба в додаткових ресурсах".

Він додав, що деякі країни зробили значні пожертви, але фінансування буде необхідне постійно упродовж найближчих років.