Біля посольства Росії в Мінську пройшла акція в підтримку Савченко

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Перехожі по-різному реагували на гасла, розгорнуті пікетувальниками. Деякі висловлюють підтримку українській льотчиці, інші ж виступають проти плакатів з різкою критикою російського президента Володимира Путіна і його політики по відношенню до України.

Співробітники правоохоронних органів не перешкоджали проведенню пікету, але складали протоколи за участь у несанкціонованому заході на учасників акції. По цим протоколам пікетувальникам загрожують штрафи або адміністративний арешт.

Читайте такожПеред Донецьким судом, де оголошують вирок Савченко, проходить пікет з вимогою покарати льотчицю (фото)

Активісти мають залишалися біля посольства Росії в Мінську до кінця робочого дня і обіцяють продовжити пікет у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський суд почав оголошувати вирок Савченко.

До суду прибули народні депутати, українські дипломати, прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

Читайте такожПрезидент ПАРЄ назвав звільнення Савченко своїм головним пріоритетом

Також на засіданні суду були присутні дипломати з країн ЄС і США.

Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, і потім силою переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура РФ вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.