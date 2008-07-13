Східнонімецькі села продають за ціною лондонських квартир

Аукціони, де продається нерухомість, стають дедалі популярнішим шляхом недорого придбати будинок в Німеччині. Середня ціна пропозиції тут становить 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 40 тисяч доларів), натомість середня квартира з однією спальнею в Лондоні коштує вдесятеро дорожче - 200 тисяч фунтів стерлінгів (близько 400 тисяч доларів).

Більше за все доступних пропозицій в східній частині країни. Проте не варто думати, що все це нерухомість у сумних містечках доби соціалізму, пише Недвижимость.ру з посиланням на The Property wire. З аукціонів можна придбати цікаві об`єкти – млини, залишені будинки, клуні.

За словами Ендрю Бінштока (Andrew Binstock) з аукціонного дому SKB Auctions, що спеціалізується на нерухомості в цій частині Європи, східна Німеччина приваблива своєю природою - озерами, лісами, іншою природною красою і цінами.

Як приклад Біншток наводить гостьовий будинок з 20 спальнями і великою кількістю інших приміщень і двома доріжками для боулінгу, який продається всього за 14 тисяч фунтів стерлінгів (28 тисяч доларів). Будинок розташований у невеликому німецькому містечку біля кордону Чехії, і, на думку продавця, має великий потенціал для бізнесу. Серед інших пропозицій – млин в Саксонії в двома спальнями, оточений озерами, за 15 тисяч фунтів стерлінгів (близько 30 тисяч доларів).

Ще один плюс у тому, що в більшості пропозицій, які виставляються на аукціон, немає стартової ціни. Навіть якщо учасник аукціону запропонує всього 30 доларів і інших пропозицій не буде, він одержить будинок.

"За гроші, які ви витратите на квартиру з однією спальнею в Лондоні, ви можете купити цілу німецьке село", - додає Біншток.