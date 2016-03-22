Порошенко відвідав церемонію прощання з Лесем Танюком (фото)

Окрім нього, на церемонії булипомічені, зокрема, колишній голова парламенту Олександр Мороз та нинішній перший заступник голови ВР Андрій Парубій (див. галерею).

Танюка мають поховати сьогодні на Байковому кладовищі в Києві.

Як повідомляв УНІАН, артист та екс-нардеп помер 18 березня на 78-му році життя.