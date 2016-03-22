Порошенко відвідав церемонію прощання з Лесем Танюком (фото)
13:31, 22 березня 2016Суспільство
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Президент Петро Порошенко відвідав церемонію прощання з режисером театру та кіно, народним артистом та колишнім депутатом Верховної Ради Лесем Танюком, що проходить у Києві.
Порошенко попрощався з померлим Танюком / Фото УНІАН
Окрім нього, на церемонії булипомічені, зокрема, колишній голова парламенту Олександр Мороз та нинішній перший заступник голови ВР Андрій Парубій (див. галерею).
Танюка мають поховати сьогодні на Байковому кладовищі в Києві.
Як повідомляв УНІАН, артист та екс-нардеп помер 18 березня на 78-му році життя.
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