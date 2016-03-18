Помер режисер Лесь Танюк (відео)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник президента у Верховній Раді, депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Степан Кубів.

"Зі смертю Леся Танюка 18 березня 2016 втратив кожен, хто його знав особисто чи заочно. Його величавої творчої особистості вистачало на все, чим він займався", - написав він.

Кубів зазначив, що понад чверть століття Танюк очолював всеукраїнське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса, яке сам створив ще до здобуття Україною незалежності (з 2015 року "Меморіал" очолює сам Кубів).

Леонід (Лесь) Танюк народився в 1938 році в селі Жукин (Вишгородський район Київської області). Режисер театру і кіно, професор Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, голова Національної спілки театральних діячів України (з 1992), заслужений діяч мистецтв України (1995), народний артист України (2008), колишній депутат Верховної Ради (з 1-го по 5-е скликання - з 1990 по 2007 роки). Танюк є автором понад 600 публікацій на теми культури, політики, мистецтва, збірок віршів.