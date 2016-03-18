Танюка поховають 22 березня на Байковому кладовищі в Києві
19:41, 18 березня 2016Суспільство
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Режисер театру і кіно, народний артист України і колишній депутат парламенту Лесь Танюк буде похований 22 березня на Байковому кладовищі в Києві.
Лесь Танюк у 2011 році / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в апараті Верховної Ради.
Прощання з Танюком буде проходити в Клубі Кабінету міністрів з 10:00.
Як повідомляв УНІАН, Танюк сьогодні помер на 78-му році життя.
Леонід (Лесь) Танюк народився в 1938 році в селі Жукин (Вишгородський район Київської області). Режисер театру і кіно, професор Київського державного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, голова Національної спілки театральних діячів України (з 1992), заслужений діяч мистецтв України (1995), народний артист України (2008), колишній депутат Верховної Ради (з 1-го по 5-й скликання - з 1990 по 2007 роки). Танюк є автором понад 600 публікацій на теми культури, політики, мистецтва, збірок віршів.
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