Адвокати озвучили юридичні варіанти повернення Савченко до України

Українська льотчиця Надія Савченко, незаконно засуджена в Росії до 22 років позбавлення волі, готова розглянути будь-які юридичні варіанти свого повернення в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це адвокат українки Марк Фейгін заявив під стінами СІЗО-3 після зустрічі з Савченко.

Він продемонстрував листи на адресу всіх трьох адвокатів, в яких Савченко просить Фейгіна, Миколу Полозова та Іллю Новікова залишитися її захисниками.

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Зокрема, в одному з листів Савченко забороняє адвокатам подавати апеляцію на рішення суду, прохання про помилування, визнання провини від її імені або від імені захисників, а також здійснювати будь-які дії без її дозволу.

«У разі порушення моєї волі буду розцінювати це як зраду з вашого боку з автоматичною відмовою від вас як від адвоката після таких дій. Я вимагаю, як і раніше, здійснювати мій захист максимально відкрито у юридичній, політичній і медійної частини», - написала Савченко, заяву якої зачитав Фейгін.

Він підкреслив, що Савченко не хоче подавати прохання про помилування, але, якщо цей спосіб їй буде запропоновано, то, за словами захисника, «вона буде його обговорювати з адвокатами, щоб прийняти юридичне рішення».

«Якщо сьогодні або завтра буде досягнуто згоди про її повернення додому, все одно воно має бути якось оформлено. Я, як юрист, можу сказати, що є два способи - або Конвенція 1983 року про відбування покарань та видачу засуджених, або це помилування. Іншого способу не існує. Політичні домовленості мають бути оформлені юридично», - сказав Фейгін.

При цьому він підкреслив, що рішення про «юридичне оформлення залишається за Савченко».

Також Фейгін повідомив, що Савченко «не переживає з приводу 22 років, тому що ясно розуміє, що вирок не міг бути іншим». Фейгін переконаний, що такий жорсткий вирок нічого не змінить у питанні її повернення додому.

«Ми, захисники, розраховуємо, що Надія повернеться додому найближчим часом. Зараз найголовніше - щоб політики і дипломати змогли домогтися обміну або звільнення. Їй би не хотілося, щоб це був якийсь торг. Я вважаю, що будь-який спосіб її повернення додому є прийнятним», - сказав він.

При цьому Фейгін підкреслив, що голодування Савченко «неминуче», цього можна уникнути, якщо повернути її до України до цього часу - 6 квітня.

За його словами, зараз Савченко почувається задовільно.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у розмірі 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Після оголошення вироку льотчиця заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії двох російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих за їх участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.

22 березня віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з Порошенком заявив, що держсекретар США Джон Керрі під час візиту в Москву донесе до російської влади сигнали про негайне звільнення Савченко. Візит держсекретаря США до РФ заплановано на 23-24 березня.