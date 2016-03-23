CБУ затримала ще одного спільника Януковича, причетного до заволодіння Сухолуччям

Про це повідомляє прес-центр СБУ. За даними слідства, Андрій Бабикін був одним із спільників екс-президента Віктора Януковича у заволодінні землями Сухолуччя та займав керівну посаду у товаристві з обмеженою відповідальністю "Київуніверсалсервіс", що за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом, обслуговувало резиденцію Межигір’я.

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Бабикіна доставлено до Генеральної прокуратури України для проведення слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року співробітники СБУ затримали трьох осіб, які допомагали Януковичу заволодіти землями у Межигір’ї та Сухолуччі: колишнього директора ТОВ «Будинок Лісника» Юрія Булаву у Сухолуччі; екс-заступника керівника Державного управління справами Василя Гулика та Геннадія Герасименка, який був директором ТОВ "Медінвесттрейд". Цьому підприємству передавали державний комплекс "Межигір’я", що було одним з етапів оборудки з привласнення резиденції Януковичем.