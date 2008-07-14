На Дніпропетровщині поїзд протаранив "жигулі": 4 постраждалих

На Дніпропетровщині унаслідок зіткнення легковика з приміським потягом постраждали четверо осіб, серед яких одна дитина.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, пригода сталася о 16:25 13 липня біля села Кудашівка Криворізького району Дніпропетровщини, на 128-у кілометрі перегону „Гейковка – Мойсеївка” Дніпровської залізниці. На нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення автомобіля „ВАЗ-21099” і приміського потягу №6476 сполученням „Долинське – Нікополь”.

Причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху водієм легковика.

Усього минулої доби в Україні зареєстровані 174 ДТП, в яких загинули 25 осіб і 248 - травмовані