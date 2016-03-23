Державні польські ВНЗ знизили вартість навчання для українців

Як повідомляє Радіо Польща, з’явились нові пропозиції від інших найкращих державних університетів, що можуть зацікавити українських абітурієнтів.

Зокрема, Лудзький університет вдвічі знизив ціни на всі спеціальності у навчальному закладі. "Вартість року навчання на Міжнародних відносинах та на Маркетингу складатиме 1250 євро замість попередніх 2500 євро. За Журналістику та критику ЗМІ, а також за Англійську філологію з другою іноземною український абітурієнт заплатить 1000 євро замість 2000 євро. Рік навчання на Туризмі і відпочинку та Комп'ютерній графіці та дизайні ігор обійдеться у 1250 євро замість 2500 євро", - йдеться в повідомленні.

Також удвічі знизив ціни на усі спеціальності Краківський педагогічний університет. Раніше вартість навчання за рік складала 2000 євро. Тепер за Німецьку філологію, Міжнародний туризм, Міжнародні відносини, Спеціальну педагогіка для викладачів, Графіку і візуальне проектування, а також Інформатику абітурієнти з України платитимуть 1000 євро.

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"Державний університет ім. Марії Склодовської-Кюрі в Люблині, починаючи з 2016 року, пропонує такі ціни на навчання: Живопис – 1500 євро замість 2000 євро; Логістика – 1300 євро замість 2000 євро; Журналістика та засоби масової інформації – 1250 євро замість 2000 євро; Менеджмент – 1250 євро замість 2000 євро; Мистецька освіта в галузі музики – 2000 євро замість 3000 євро; Біологія – 1300 євро замість 2000 євро", - повідомляє Радіо Польща.

Люблинський та Ченстоховський політехнічні університети знизили ціни на навчання також вдвічі (з 2000 євро до 1000 євро) на навчання для іноземців. Зокрема, таку ціну зможуть заплатити українці на таких спеціальностях в Люблинському: Архітектура і урбаністика, Технічна фізика, Менеджмент, Механіка і будова машин, Електроніка та інформатика в медицині, Будівництво. А в Ченстоховському університеті українські вступники заплатять за наступні спеціальності: Будівництво, Технічна інформатика, Комп’ютерне проектування машин та устаткування, Фінанси і банківська справа, Англійська мова у бізнесі, Логістика.

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