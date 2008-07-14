У Києві запасів борошна залишилося на тиждень

Сьогодні голова правління ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА заявив, що з 15 липня столичні хлібозаводи, що входять до складу ВАТ «Хліб Києва», вимушені припинити відвантаження хліба підприємствам і приватним підприємцям, які займаються реалізацією хліба поза Києвом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Хліб Києва».

«На такий крок нас змусила піти ситуація, яка склалася на наших хлібокомбінатах. Враховуючи те, що запасів борошна залишається на тиждень, ми не можемо дозволити собі залишити мешканців столиці без хліба. Щодня за межі Києва вивозиться понад 100 тонн хлібної продукції. І якщо цей хліб залишатиметься у столиці, то ми зможемо якийсь час утримувати ситуацію», - заявив І.МАЗУРІКА.

Він наголосив, що у даний момент іде робота над вирішенням питання щодо компенсацій хлібовиробникам і формуванням нової системи ціноутворення, для чого створено робочу групу, до якої увійшли представники Київської міської держадміністрації і депутати Київради.

Голова правління ВАТ «Хліб Києва» заявив, що це питання повинне бути вирішене у найкоротші терміни. Внаслідок заборгованості хлібопекарських підприємств, яка весь час збільшується, перед постачальниками існує реальна загроза зупинки хлібозаводів. Так, днями був зупинений хлібозавод у Броварах через відключення газу за борги підприємства, йдеться у повідомленні.