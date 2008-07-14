Прогноз погоди на 15 - 19 липня

Завтра, 15 липня, у західній частині України очікуються грози і сильні дощі, на решті території – переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укгідрометцентрі, у західній частині України буде хмарно з проясненнями, пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с; на Закарпатті, в Карпатах і Прикарпатті дуже сильні дощі, подекуди – крупний град і шквали 25-30 м/с. Температура вночі буде 11-16°, удень 17-22°.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині, Вінничині, місцями на Київщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на півдні та сході місцями 35-36°. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с.

16-17 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, часом дощі з грозами. 16 липня на Правобережжі, 17 липня – у північних, центральних, південних областях і Криму місцями пройдуть сильні дощі, в окремих районах град; у східних областях, а вночі 16 липня – у східній половині країни буде без опадів. Вітер переважно південно-східний, у західній половині з переходом на північно-західний, 5-10 м/, місцями, крім східних та західних областей, шквали 15-20 м/с. Температура вночі очікується 14-19°, на півдні та сході до 22°; удень у західних, північних і центральних областях 21-26°, на решті території 25-30°, у східних областях, а 16 липня і в Криму, Приазов`ї та на Дніпропетровщині – до 33°.

18- 19 липня йтимуть короткочасні дощі, місцями грози, лише у південній частині, а вночі 18 липня на Правобережжі переважно без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 14-20°, вдень 24-30°; на решті території вночі 11-17°, удень 20-26°.

У Києві та області 15 липня очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, удень 28-33° (у Києві 29-31°).

16-17 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, дощі з грозами (вночі 16 липня невеликі, вночі 17 липня місцями сильні дощі). Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень 16 липня та вночі 17 липня – місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 21-26°.

18-19 липня йтимуть короткочасні дощі, грози (вночі 18 липня – без опадів). Температура вночі буде 12-17°, удень 21-26°.