Скандальний глава департаменту Нацполіції висловив ставлення до геїв цитатою з Біблії, що закликає до їх вбивства
Начальник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Ілля Кива вважає, що гомосексуалісти мають бути "скарані на смерть".
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, прокоментувавши події, що відбулися у Львові 19 березня.
"ЛЬВІВ! БІБЛІЯ, ЛЕВІТ, Вірш 20, глава 13. Якщо хтось ляже з чоловіком, як із жінкою, то обидвоє вчинили мерзоту; нехай будуть скарані на смерть; кров їхня на них. P. S. Читайте Біблію, вірте ГОСПОДУ!", - заявив Кива.
Pfзначимо, що згодом скандальне повідомлення зі сторінки Киви зникло.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня Львівська міська рада заявила, що вважає недоцільним проведення в місті пішого ЛГБТ-квесту, який на 19 березня анонсували організатори "Фестивалю рівності". Львівський окружний адмінсуд заборонив його проведення.
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Представники співтовариства вирішили провести свою конференцію у готелі "Дністер". Пізніше біля цього готелю зібралися чоловіки у балаклавах, потім через повідомлення про мінування готелю учасники запланованого заходу були евакуйовані на автобусах правоохоронців. При виїзді від готелю невідомі в балаклавах закидали камінням і петардами автобуси, в яких перебували учасники і організатори фестивалю. Ніхто з них не постраждав.
За даними правоохоронців, поліція не затримувала людей, які кидали каміння в автобуси, обмежившися профілактичними бесідами.
В українському представництві міжнародної правозахисної організації Amnesty International зазначили, що заяви влади щодо ЛГБТ заохочують праворадикалів до насильницьких дій проти представників спільноти.
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Мер Львова Андрій Садовий назвав зрив заходів ЛГБТ-спільноти в місті 19 березня добре спланованою провокацією, метою якої була дискредитація України. Садовий визнав, що хоча в підсумку ніхто фізично не постраждав, все ж "є репутаційні втрати".
ЛЬВОВ! БИБЛИЯ, ЛЕВИТ, Стих 20, глава 13. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. P.S. Читайте Библию, верьте ГОСПОДУ!Опубликовано Кивой Ильей 21 марта 2016 г.