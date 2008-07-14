Суд закрив справу про банкрутство Енергоатому

Сьогодні Господарський суд Києва закрив справу про банкрутство ГП НАЕК «Енергоатом».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ДП НАЕК «Енергоатом» з посиланням на виконавчого директора з юридичних питань і економічної безпеки Наталію МУСЕВИЧ.

У повідомленні наголошується, що при цьому два кредитори – ТОВ «Енергія МК» (вимагало 26 519 326,75 грн.) і ТОВ ПКФ «Енергоресурс» (811 409,58 грн.) подали до суду заяви про відкликання своїх заяв у справі про банкрутство без підписання жодних угод про оплату заборгованості. З третім кредитором – ЗАТ «Укрспецресурс» (758 192,22 грн.) підписано угоду про новації зобов`язань.

Водночас умови припинення справи про банкрутство, викладені в клопотанні НАЕК «Енергоатом», підтримав представник прокуратури Києва, який присутній на засіданні.

Нагадаємо, що справу про банкрутство ДП НАЕК «Енергоатом» порушено господарським судом Києва 03 червня 2008 р. за заявою кредиторів ЗАТ «Укрспецресурс», ТОВ «Енергія МК» і ТОВ ПКФ «Енергоресурс», загальна сума заборгованості становить 28 088 928,55 грн. Попередню справу про банкрутство компанії закрито 2007 року внаслідок оплати кредиторам заборгованості в розмірі майже 90 млн. грн.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками встановленою потужністю 13888 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.