Суд відмовився продовжувати домашній арешт підозрюваному у вбивстві Бузини Поліщуку

Як повідомив УНІАН адвокат Поліщука Андрій Федур, відповідне рішення в резолютивній частині суд оголосив сьогодні, відмовивши таким чином стороні обвинувачення у задоволенні відповідного клопотання.

За словами Федура, про аргументацію рішення суду учасники процесу дізнаються днями, коли буде оприлюднено весь текст ухвали.

Коментуючи рішення, адвокат сказав: "Це свідчить лише про те, що прокуратурі у найближчий час треба буде закривати справу по відношенню до Поліщука та Медведька і оголошувати, що вбивство Бузини не розкрито".

Нагадаємо, 3 лютого Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід Поліщуку з цілодобового на частковий (з 22:00 до 6:00) домашній арешт до 2 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві біля будинку, де він жив.

За підозрою в його вбивстві затримали двох киян - Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку і Медведько запобіжного заходу з утримання під вартою на цілодобові домашні арешти.