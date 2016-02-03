Підозрюваний у вбивстві Бузини Поліщук буде під домашнім арештом лише вночі - рішення суду
Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Денису Поліщуку з цілодобового домашнього арешту на частковий.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла слідчий суддя Олеся Батрин.
Таким чином, відповідно до рішення суду, Поліщук повинен перебувати під домашнім арештом щодня з 22:00 до 6:00.
Відповідний запобіжний захід йому продовжено до 2 квітня поточного року.
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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві поблизу будинку, де він мешкав.
За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька та Дениса Поліщука.
У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.