Підозрюваний у вбивстві Бузини Поліщук буде під домашнім арештом лише вночі - рішення суду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла слідчий суддя Олеся Батрин.

Таким чином, відповідно до рішення суду, Поліщук повинен перебувати під домашнім арештом щодня з 22:00 до 6:00.

Відповідний запобіжний захід йому продовжено до 2 квітня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.