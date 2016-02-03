Підозрюваний у вбивстві Бузини Поліщук буде під домашнім арештом лише вночі - рішення суду

19:50, 03 лютого 2016
Суспільство
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Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Олеся Бузини Денису Поліщуку з цілодобового домашнього арешту на частковий.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла слідчий суддя Олеся Батрин.

Таким чином, відповідно до рішення суду, Поліщук повинен перебувати під домашнім арештом щодня з 22:00 до 6:00.

Відповідний запобіжний захід йому продовжено до 2 квітня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві поблизу будинку, де він мешкав.

За підозрою у його вбивстві затримали двох киян – Андрія Медведька та Дениса Поліщука.

У грудні 2015 року суди змінили Поліщуку та Медведьку запобіжні заходи із тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.

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