До Севастопольського кінофестивалю залишилося три дні

У Севастополі 18-22 липня пройде IV Севастопольський міжнародний кінофестиваль.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби фестивалю Тамара БОНЬ, нинішній фестиваль присвячений 225-річчю міста Севастополя й 100-річчю вітчизняного кіновиробництва, а його метою є популяризація кращих досягнень сучасного кінематографа, зміцнення творчих зв`язків між кінематографістами двох країн і підтримка молодих талантів.

За інформацією Т.БОНЬ, фестиваль пройде за підтримки Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольської міської Ради, Міністерства культури і туризму України, Міністерства культури РФ, Управління культури та туризму міської державної адміністрації.

У програмі кінофестивалю - нові ігрові фільми російських і українських кінематографістів, документальне й анімаційне кіно. Зокрема, глядачі побачать прем`єрні покази російських фільмів - "Нірвана" режисера Ігоря ВОЛОШИНА (учасник Берлінського кінофестивалю 2008 року, приз за кращий дебют фестивалю "Кінотавр-2008"); нову картину Петра ТОДОРОВСЬКОГО «Ріорітта»; „Шультес" Бакур БАКУРАДЗЕ (головний приз фестивалю "Кінотавр-2008"); фільм "Одного разу в провінції" Каті ШАГАЛОВОЇ, що одержав приз ФІПРЕССИ ХХХ Московського міжнародного кінофестивалю; "Живи і пам`ятай" Олександра ПРОШКІНА (приз за кращу режисуру фестивалю "Кінотавр-2008 табагато інших.

Українське кіно представлятимуть стрічки "Чоловіча інтуїція" режисера Оксани БАЙРАК, «Ілюзія страху» Олександра КИРІЄНКА; "Право на Надію" режисера Тараса ТКАЧЕНКА, "Операція Че Гевара" Ахтема СЕІТАБЛАЄВА, короткометражні та документальні фільми.

На думку Т.БОНЬ, помітною подією кінофестивалю стане показ першого українського дитячого фільму "Прикольна казка" відомого режисера-документаліста Романа ШИРМАНА. Вже сьогодні цю стрічку називають однією з головних кінематографічних подій 2008 року як перший український музичний художній кінофільм для сімейного перегляду.

У фестивальній програмі також фільми для найменших глядачів і стрічки для любителів авторського кіно.

Відкриття (18 липня) і закриття (22 липня) фестивалю пройде на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський».