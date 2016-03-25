Синоптики знову обіцяють українцям теплі вихідні: температура сягне +12 градусів

26-27 березня в Україні весна посилить свій вплив, очікується поступове підвищення температури повітря. В денні години очікується 3-8 градусів тепла, на північному сході 0-5 тепла, на крайньому заході та в південній частині потепління досягне місцями 10-12 градусів. Вночі вона становитиме від 2 тепла до 4 морозу, на заході до 2-7 градусів морозу, передає Opogode.ua.

Опади найбільш вірогідні в західних областях, на решті території буде сухо, лише 27.03 на сході пройдуть дощі, а на півночі Лівобережжя можливий мокрий сніг.

У західній частині буде переважати волога погода. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла, на Закарпатті до 8-12 градусів тепла.

У північних областях - переважно без опадів, лише місцями дощ і мокрий сніг очікуються на Сумщині. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 3-8 градусів тепла.

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У центральній частині дощ буде чергуватися з проясненнями. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 4-9 градусів тепла.

У східних областях 26.03 сухо, 27.03 очікуються дощі, на Харківщині з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-4 тепла, вдень 4-9 тепла, у Харківській області вночі 0-3 морозу, вдень 1-4 градуси тепла.

У південній частині - місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-5 тепла, вдень 7-12 градусів тепла.

В Києві 26-27 березня суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 5-7 градусів тепла.

Вітер в Україні західний, 5-12 м/с.