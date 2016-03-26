У Львові поліцейські оштрафували водія Садового (фото)

У Львові працівники патрульної поліції оштрафували водія міського голови Львова Андрія Садового за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомив УНІАН голова громадської організації «Варта 1», яка спільно з правоохоронцями долучається до патрулювання міста, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, поліцейські винесли постанову на водія службового автомобіля мера Львова Андрія Садового (зупинка, посадка-висадка пасажирів на трамвайній колії).

«Полісмени не закрили очі на правопорушення навіть коли побачили, що з автомобіля виходить мер міста Андрій Садовий. Пасажир вийшов на колії, потім водій прийняв праворуч на вимогу поліції», - розповів Зінкевич.

У патрульній поліції Львова підтвердили інформацію про порушення ПДР водієм міського голови Львова.

«25 березня о 16.10 у центрі міста автомобіль Toyota виїхав на проспект Свободи з вулиці Дорошенка, чим порушив правила, адже там односторонній рух. Патрульні зупинили водія, який визнав своє порушення і сплатив штраф 255 гривень на місці через термінал. З’ясувалося, що це був водій міського голови», - повідомили у прес-службі патрульної поліції.

У Львівській міській раді, коментуючи дану подію зазначили, що «працівники поліції оштрафували машину апарату виконавчого комітету Львівської міської ради за порушення правил дорожнього руху. Водій машини заплатив штраф. Міський голова Львова Андрій Садовий подякував працівникам поліції за якісну роботу».

«Безпека на дорозі є дуже важливою. Ніхто не повинен порушувати правил дорожнього руху, тоді у нас не буде тих нещасних випадків, які маємо за останні роки. Дякую поліції за якісну роботу», - зазначив Садовий.