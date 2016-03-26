Чиновники київської митниці та виконавчої служби "погоріли" на хабарі

Служба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією затримала на хабарі посадовця одного з митних постів Державної фіскальної служби України в Києві, а також посадовця Державної виконавчої служби, повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема, за інформацією СБУ, чиновник київської митниці спільно з працівником служби поштових експрес-відправлень вимагав 12 тисяч гривень за митне оформлення міжнародного поштового відправлення з медикаментами.

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Також співробітники СБУ затримали в Київській області посадовця Державної виконавчої служби, який вимагав 13,5 тисячі гривень за зняття арешту з автомобіля.

За даними прес-служби, в обох випадках відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.