У розвідці розповіли про російську кампанію з дискредитації заступника голови місії ОБСЄ на Донбасі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті.

«З огляду на зростання впливу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях сходу України, російські офіцери Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ, Росія) Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ, що відряджені до штабів 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ, продовжують заходи щодо дискредитації співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З 28 березня планується розпочати цільову інформаційну акцію з метою дискредитації заступника голови Місії Александра Хуга», - повідомляє розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, у складі місії ОБСЄ працюють 723 спостерігача.