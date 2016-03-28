У Москві поліція затримала представника омбудсмена України

Про це повідомили у прес-службі омбудсмена Валерії Лутковської.

Зазначається, що Шрейдлер був затриманий після того, як прибув до відділку внутрішніх справ як громадський захисник учасників мітингу на підтримку Надії Савченко, попередньо домовившись про це з полковником поліції. Згодом правозахисника відпустили.

Стало відомо, що 9 учасників пікету, який проходив біля метро "Сокольники" на підтримку Надії Савченко, були затримані співробітниками поліції.

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При цьому, за словами Шрейдлера, поліцейські заявили про те, що учасники акції "не затримані, а люб'язно запрошені до відділку поліції".

Як відомо, з огляду на необхідність посилення захисту прав громадян України в Російській Федерації уповноважений Верховної Ради з прав людини доручила відомому російському громадському діячеві і правозахиснику Володимиру Шрейдлеру бути її представником у Російській Федерації на громадських засадах.