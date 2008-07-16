6% росту український ВВП отримав за рахунок торгівлі, й не тільки...

Реальний валовий внутрішній продукт у січні–червні 2008р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,3%, у червні – 105,4%. Про це повідомили у Державному комітеті статистики України.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень–червень склав 429456 млн.грн., за червень – 81373 млн.грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні–червні становив 133,5%.

Зростання ВВП у січні–червні цього року порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,3% відбулось в основному за рахунок збільшення валової доданої вартості у торгівлі на 14,8%, зауважили у Держкомстаті, переробній промисловості – на 8,9%, транспорті – на 8,4%.