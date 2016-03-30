У Раді суддів вважають, що до спроби самогубства суддю-стрілка довели НАБУ та Нацполіція

Про це йдеться в заяві голови Ради суддів України Валентини Симоненко.

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«Під час затримання судді Малиновського районного суду міста Одеси... методи і дії працівників Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції призвели до спроби самогубства підозрюваного», - йдеться в заяві.

На думку Симоненко, зазначений факт демонструє те, що останнім часом «поваги до честі і гідності людини і, зокрема, особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, з боку осіб, які проводять оперативно-розшукові або слідчі дії, зведені на ніщо».

«При бажанні зробити з факту запобігання або розслідування злочину яскраву театральну постановку найчастіше правоохоронні органи в особі їх окремих керівників не замислюються над тим, що такі дії стосуються долі, здоров'я і життя людини. Повага до честі і гідності під час розслідування кримінальних правопорушень є демонстрацією принципу презумпції невинуватості, закріпленого в Конституціях більшості країн світу та України. А нехтування цими правилами є демонстрацією зневаги цим принципом. Прикро, але на сьогоднішній день в суспільстві побутує думка, нав'язана безвідповідальними політиками, що сама по собі посада судді характеризує людину як хабарника і недоброчесного громадянина. В нашій історії таке ставлення до людини вже було в 30-х роках ХХ століття, тому повторення такої історії демократичній державі Україні не потрібно», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи НАБУ і поліція викрили одного з суддів Малиновського районного суду Одеси в отриманні хабара в 500 тис. грн.

За даними прес-центру НАБУ, гроші суддя вимагав через посередника для винесення судового рішення по цивільній справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на враження. Після цього залишив зброю і втік з місця події.

За даним фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).