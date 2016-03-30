Судді-хабарнику з Одеси, який вчинив стрілянину, можуть пред'явити звинувачення у замаху на вбивство - Тандіт

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«Ми зробимо все, аби чоловік, який вчинив особливо тяжкі злочини, був справедливо покараний. Його підозрюватимуть у замаху на вбивство, причому співробітника НАБУ, друге – неправомірна вигода, фактично його звинувачують у скоєнні злочину, його було спіймано на передачі великого хабара. Він, очевидно, зробив усе, щоб сховатися – це точно злочин. Він як суддя розуміє, що з цього може вийти», - зазначив Тандіт.

Президент України Петро Порошенко доручив СБУ вжити всіх заходів для затримання судді.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня детективи НАБУ і поліція викрили одного із суддів Малиновського районного суду Одеси на отриманні хабара в 500 тис. грн.

За даними прес-центру НАБУ, гроші суддя вимагав через посередника для винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на уражуння. Після цього залишив зброю і, скориставшись статусом «недоторканності судді», зник з місця події.

За даним фактом НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).