Ющенко прийняв до громадянства України 278 осіб

7 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про прийняття до громадянства України 278 осіб, з них 14 неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за інформацією Служба Секретаріату Президента України з питань громадянства, до громадянства прийняті представники 36 національностей, найчисельніші з яких росіяни (31%), вірмени (20%), азербайджанці (9%), молдовани (7%).

Вони приїхали до України з 28 країн, з яких з Російської Федерації - 19%, Республіки Вірменія - 14%, Республіки Молдова - 13%, Азербайджанської Республіки - 13%, Республіки Узбекистан - 12%.

Протягом поточного року за рішеннями Президента України прийнято до громадянства України 1589 осіб, які належать до 66 національностей, найбільш чисельними з яких є росіяни (32%), вірмени (16%), азербайджанці (9%). Для набуття громадянства України іноземці та особи без громадянства приїхали із 40 держав світу (з Російської Федерації - 22%, Республіки Вірменія - 13%, Республіки Узбекистан - 11%, Республіки Молдова -11%, Азербайджанської Республіки - 11%). Серед осіб, прийнятих до громадянства у 2008 році 42 біженці.

Взагалі протягом цього року за рішеннями Президента України, органів внутрішніх справ, дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, набули громадянства України більше 20000 осіб. Припинено громадянство України 2322 особами.

Законодавством України про громадянство визначено, що набуття громадянства України здійснюється іноземцями та особами без громадянства на підставі указів Президента України та рішень органів внутрішніх справ відповідного рівня, рішень керівників дипломатичних представництв чи консульських установ України за кордоном, а припинення громадянства України здійснюється виключно на підставі указів Президента України.