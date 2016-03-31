Проти директора Бібліотеки української літератури в Москві завели другу кримінальну справу

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов.

"Надійшла нова інформація щодо справи директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної. Слідчі дії тривають вже півроку, і звинувачення за 282-ю статтею, очевидно, розвалюється, але бастрикінці (Слідчий комітет РФ, очолюваний Олександром Бастрикіним – УНІАН) не здаються – якщо вже вирішили закатати людину, привід знайдеться. Підготовлений "причіп" – звинувачення в економічному злочині - розтраті (ст. 160 КК РФ)", - сказав Павлов.

"Ця тактика дає слідчим подвійний профіт: по-перше, відволікає частину ресурсів захисту від основного звинувачення, а по-друге, дає суду можливість вибирати в надії на те, що в підсумку хоч одне звинувачення так спрацює", - вважає він.

Павлов наголосив, що захист буде боротися тепер на два фронти.

Читайте такожСуд РФ продовжив домашній арешт директора Бібліотеки української літератури до 28 січня

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов будинку у Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт. Слідчі заявили, що вона нібито поширювала серед відвідувачів бібліотеки "екстремістську літературу". Щодо Шаріної порушили кримінальну справу про екстремізм.

27 січня цього року Пресненський суд Москви продовжив термін домашнього арешту Шаріної до 28 квітня.