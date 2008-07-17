Під час руху загорівся пасажирський поїзд Одеса-Ковель

О 2 годині ночі 17 липня в Калинівському районі Вінницької області на перегоні Гулівці-Голендри біля станції "Голендри" під час руху пасажирського потягу № 84 "Одеса-Ковель" (11 вагонів) в машинному відділені локомотиву сталося загорання 4-го тягового двигуна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 04 год. 26 хв. пожежним потягом станції Козятин пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Затримки руху не було.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.