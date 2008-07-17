На Івано-Франківщині померла ще одна жертва вибуху в лікарні

16 липня в реанімаційному відділенні Івано-франківської обласної клінічної лікарні помер від опіків потерпілий під час вибуху в Болехівській міській лікарні, робітник місцевої будівельної бригади.

Про це УНІАН повідомили в обласній клінічній лікарні.

За словами лікарів, одразу після вибуху його доправили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Планувалося, що після стабілізації стану його перевезуть в опіковий центр до Києва.

Довідка УНІАН. Внаслідок вибуху газу 11 липня в підвалі терапевтичного відділення Болехівської міської лікарні Івано-франківської області на місці загинуло двоє осіб; восьмеро важко травмовано (зараз, відповідно, троє і семеро ).

Майже повністю пошкоджено перший поверх лікарні - вибухова хвиля зруйнувала перекриття й підлогу двох кімнат.