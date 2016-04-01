Спіймали "на гарячому": В Одесі під час отримання хабара затримано заступника начальника відділення поліції

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, працівники прокуратури Одеської області затримали заступника начальника Таїрівського відділення Київського ВП ГУНП Дмитра Колесніченка під час отримання неправомірної вигоди.

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"Поліцейського спіймано "на гарячому" - під час отримання 4 тис. грн у дворі адміністративного корпусу відділення поліції. Зазначену суму грошей він вимагав і отримав від приватного підприємця за невтручання у підприємницьку діяльність", - повідомили у відділі.

У главку зазначили, що даний працівник не пройшов атестацію. Членами атестаційної комісії було прийнято рішення про те, що він займаній посаді не відповідає і підлягає звільненню з органів Національної поліції.

За даними відділу комунікацій, в момент затримання міліціонер перебував на лікарняному, на який раніше пішов, щоб уникнути звільнення.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) КК України. Ця стаття передбачає покарання позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.