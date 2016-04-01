Декан одеського вишу погоріла на хабарі, коли "обмивала" у ресторані своє призначення ректором (фото)

Здирниця систематично вимагала від 300 до 1500 доларів від абітурієнтів за зарахування їх на навчання та здачу академічної різниці, а також від студентів – за здачу заліків та іспитів.

Читайте такожВ НАБУ розповіли подробиці спецоперації з затримання судді-стрільця в Одесі

Правоохоронці затримали хабарницю під час одержання 900 доларів США від двох абітурієнтів в одному з одеських ресторанів, де жінка святкувала своє призначення на посаду директора вишу. Про апетити декана свідчить те, що отримавши хабар, вона почала вимагати додаткові 500 доларів за здачу академічної різниці.

Тривають обшуки на робочому місці та помешканні затриманої. Планується оголосити зловмисниці про підозру. Слідчі дії тривають.