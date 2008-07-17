Виробники хліба чекають, що сьогодні Черновецький підвищить ціни

Виробники хліба сподіваються, що сьогодні Київська міська рада ухвалить рішення про підвищення цін на хліб у столиці.

Про це заявили генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРИКА та генеральний директор ВАТ «Київхліб» Петро ПАРХОМЕНКО перед початком сесії Київської міської ради, презентуючи нові сорти хліба своїх підприємств.

Зокрема, П.ПАРХОМЕНКО зауважив, що ціни не переглядались з 1 серпня 2006 року. Він нагадав, що за цей час значно зросли ціни на сировину, електроенергію тощо. «Сьогодні кожна булка, яку ми випускаємо, вона приносить нам збиток від 30 до 40 копійок. І якщо підвищувати ціни, то їх потрібно підвищувати на 40-60%», - сказав П.ПАРХОМЕНКО.

У свою чергу І.МАЗУРИКА повідомив, що робоча група, яка працювала над цим питанням, сьогодні доповість Київській міській раді про результати досліджень щодо доцільності підвищення цін на хліб. «Зараз буде момент істини, зараз буде засідання Київради, і, наскільки я знаю, робоча група буде доповідати, і ми сповнені сподівань та впевненості, що сесія адекватно прийме інформація і прийме позитивне рішення», - сказав він.

Обидва генеральні директори розповіли про нові вироби, які здатні розробляти їх підприємства, наголосивши, що цим вони хотіли продемонструвати, що вони можуть виробляти якісний і різноманітний хліб, в тому числі і соціальний.